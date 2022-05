LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 275 auf 208 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Langfristig sei er von dem Softwarekonzern überzeugt, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das erste Jahresviertel sei aber wahrscheinlich nicht das Quartal, über das man sich übermäßig freuen dürfte, da es das saisonal schwächste sei - auch in Anbetracht der relativ hohen Erwartungen./edh/ag



