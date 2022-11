NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einer Umfrage und Gesprächen mit Partnerunternehmen des Softwarekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Die Salesforce-Partner hätten 1 Prozent unter Plan abgeschlossen, womit diese Kennzahl erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ins Negative gedreht habe, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei aber zu erwarten gewesen, wie auch eine Verschlechterung anderer Kennzahlen./edh/bek



