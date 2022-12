NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 245 auf 200 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Murphy bleibt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie bei seinem Standpunkt, dass das Geschäftsmodell des Softwarekonzerns den verschlechterten Konjunkturbedingungen standhalten kann. Er sieht daher Aufwärtspotenzial für die Aktien./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 02:23 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2022 / 02:24 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.