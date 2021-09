MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach einer erneut angehobenen Jahresprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Marktumfeld im Stahlsektor bleibe ungebrochen positiv, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es handele sich in diesem Jahr schon um die dritte Erhöhung der Zielsetzungen. Für 2021 dürfte das Potenzial nun aber allmählich ausgereizt sein, in den Folgejahren sei die Chance auf positive Überraschungen wieder größer./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 14:09 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.