NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Salzgitter AG nach vollständigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Resultate hätten die bereits bekannt gegebenen, starken Eckdaten des Stahlkonzerns bestätigt, schrieb Analyst Alan Spence am Freitag in einer ersten Reaktion. Das bestätigte Jahresziel für das Vorsteuerergebnis impliziere sehr konservative Annahmen für das Schlussquartal und bleibe unter seiner sowie der Konsensschätzung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 02:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 02:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.