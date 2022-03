FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG nach vollständigen Quartalszahlen des Stahlkonzerns von 35 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die einzige wirkliche Neuigkeit sei die überraschend niedrige Nettoverschuldung gewesen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei vielen auf den ersten Blick optimistisch erschienen, doch er halte ihn trotz der gestiegenen Makrorisiken für konservativ. Seine überarbeiteten Schätzungen lägen klar über den Unternehmenszielen und Markterwartungen - letztere dürften aber noch steigen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 07:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.