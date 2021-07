FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG von 33 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. In der Stahlindustrie habe der tiefgreifende Wandel zu grünem Stahl begonnen und du?rfte nicht mehr aufzuhalten sein, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Transformation biete Chancen, stelle den Sektor aber vor große Herausforderungen. Salzgitter setzte dabei auf eine CO2-Vermeidungsstrategie. Der faire Wert sinke aus Bewertungsgründen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 07:42 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 07:49 / MESZ



