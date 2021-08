FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 40 Euro je Aktie belassen. Salzgitter habe zuletzt eine sehr positive Ergebnisentwicklung verzeichnet und das Ertragsziel in diesem Jahr schon zwei Mal erhöht, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Thema grüner Stahl. Das Projekt Salcos (Salzgitter Low CO2 Steelmaking) solle vorangetrieben werden und die Stahlproduktion umweltfreundlicher machen. Salzgitter erscheine günstig bewertet./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2021 / 09:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2021 / 09:13 / MESZ





