FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter AG von 42 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit den finalen Jahreszahlen seien die vorläufigen Eckdaten sowie auch die Prognose für 2022 bestätigt worden, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Europa rechnet er mit einem deutlichen Anstieg der Warmband-Stahlpreise angesichts des verknappten Angebots - und erhöhte daraufhin seine Schätzungen für Salzgitter./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 15:21 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2022 / 15:32 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.