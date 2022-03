NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach der Telefonkonferenz anlässlich der jüngsten Quartalszahlen von 28,50 auf 32,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Angesichts eines überraschend guten Handelsergebnisses habe er seine Prognose für den Vorsteuergewinn in diesem Jahr angehoben und liege damit nun über der von dem Stahlhersteller angepeilten Spanne, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow des Eigenkapitals jedoch bleibe für das Unternehmen eine Herausforderung./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2022 / 18:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.