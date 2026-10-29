Salzgitter Aktie
|45,44EUR
|-0,08EUR
|-0,18%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG nach vorläufigen Quartalszahlen und der Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlkonzerns liege 30 Prozent über den Erwartungen, schrieb Dominic O'Kane am Mittwoch. Das neue Ziel für die Kennziffer beinhalte ein weiteres fünfprozentiges Aufwärtspotenzial für die diesjährige Konsensschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43,94 €
|
Abst. Kursziel*:
47,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,05%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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|Salzgitter Underweight
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|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
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|DZ BANK
|20.07.26
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|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
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|19.05.26
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|45,64
|0,26%
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