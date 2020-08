MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie der Salzgitter AG nach Halbjahreszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die See bleibe für die Stahlbranche rau, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der avisierte Jahresverlust vor Steuern im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich könnte einen Tiefpunkt in der Ergebnisentwicklung signalisieren, lasse aber nicht auf eine Trendwende hoffen./gl/bek



