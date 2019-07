NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Während er grundsätzlich für die europäischen Stahlkocher positiver gestimmt sei, bleibe er beim SDax-Konzern vorsichtig, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte begründete dies mit dem Preisdruck bei rostfreiem Stahl, der im zweiten Halbjahr anhalten sollte./tav/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2019 / 17:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:53 / BST



