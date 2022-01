NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Salzgitter AG in einem Ausblick auf das vierte Quartal 2021 von 30,70 auf 30,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Edelstahl werde nach wie vor Karbonstahl vorgezogen, wobei letztgenannter auf eine Preiswende warte, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Stahlherstellern. Für Salzgitter rechnet er im Quartalsvergleich mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses. Stützend dürften zugleich unerwartete Gewinne im Handelsbereich wirken./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 05:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.