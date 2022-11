NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Telefonkonferenz von 19,60 auf 20,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die Wechselkurse hätten sich vorteilhaft auf das operative Ergebnis (Ebit) ausgewirkt, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem soll im Sommer ein Hochofen des Stahlherstellers neu ausgekleidet und im Frühjahr ein weiterer Hochofen wieder in Betrieb genommen werden, wenn laut dem Unternehmen die Nachfrage wieder steigen dürfte./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 15:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.