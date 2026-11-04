Sanofi Aktie
|81,87EUR
|1,10EUR
|1,36%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Führungsgremium des Pharmakonzerns stehe voll und ganz hinter der neuen Strategie, die Mitte Dezember in einer Investorenkonferenz ausführlicher erörtert werden solle, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die größte Herausforderung bestehe jedoch darin, die Pipeline mit fortgeschritten entwickelten, kommerziell verwertbaren Wirkstoffkandidaten zu ergänzen, um das Wachstum im nächsten Jahrzehnt zu sichern./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81,10 €
|
Abst. Kursziel*:
29,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,25%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|81,90
|1,40%
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|10:19
|Sanofi Buy
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|10:18
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:10
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:35
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:09
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)