Sanofi Aktie

81,87EUR 1,10EUR 1,36%
Sanofi ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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04.11.2026 10:19:44

Sanofi Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Führungsgremium des Pharmakonzerns stehe voll und ganz hinter der neuen Strategie, die Mitte Dezember in einer Investorenkonferenz ausführlicher erörtert werden solle, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die größte Herausforderung bestehe jedoch darin, die Pipeline mit fortgeschritten entwickelten, kommerziell verwertbaren Wirkstoffkandidaten zu ergänzen, um das Wachstum im nächsten Jahrzehnt zu sichern./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81,10 € 		Abst. Kursziel*:
29,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,25%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:57 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
02.11.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
02.11.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 81,90 1,40% Sanofi S.A.

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10:20 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:19 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10:17 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
10:15 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
10:10 Ferrari Buy UBS AG
10:09 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
09:51 Continental Outperform Bernstein Research
09:46 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:35 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:20 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
09:17 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09:15 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:13 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
09:11 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:09 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
09:02 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
08:55 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
08:51 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:49 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:42 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:14 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:09 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:57 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07:56 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:43 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
07:30 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:20 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:15 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
07:08 IONOS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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