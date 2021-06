NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Auf der Asco-Krebskonferenz habe der Fokus auf dem Start der zulassungsrelevanten Studie für das Medikament Amcenestrant als begleitende Brustkrebstherapie gelegen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zusammen mit dem Mittel Ibrance ergebe Amcenestrant eine eindrucksvoll effektive Kombination./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2021 / 11:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2021 / 11:21 / ET



