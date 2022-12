NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Peter Welford verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die vorläufigen Übernahmegespräche, in denen sich der französische Pharmakonzern und der US-Konzern Amgen inzwischen mit Horizon Therapeutics befinden, da Johnson & Johnson nicht bieten will. Pipeline-Erweiterungen seien für Sanofi wünschenswerter als kurzfristige Umsätze, aber er erkenne an, dass das US-Biotechunternehmen strategisch passend wäre./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2022 / 16:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2022 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.