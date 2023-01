NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Welford stufte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den gesamten Pharmasektor auf ein neutrales Votum ab. Sanofi bleibt für ihn aber eine Kaufempfehlung und steht in seiner Rangliste direkt nach dem "Top Pick" Novartis. Bei den Franzosen sollten die Gewinnerwartungen weiter steigen - zum Beispiel dank Medikamenten wie Dupixent, Beyfortus oder Altuviiio./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 07:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.