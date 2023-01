HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi vor Zahlen zum vierten Quartal von 91 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector attestierte dem Pharmakonzern in einer am Montag vorliegenden Studie Erfolge dabei, die Marge in Richtung des 30-Prozent-Ziels zu bringen. 2023 rechnet sie nun damit, dass die Steigerung der Profitabilität eine Pause machen wird, bevor sie dann im Folgejahr wohl wieder Luft nach oben haben sollte./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.