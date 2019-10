NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor dem Quartalsbericht auf "Neutral" belassen. Wegen Lieferverzögerungen bei Grippeimpfstoffen könnten die Ergebnisse des Pharmakonzerns unter den Erwartungen ausfallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Weil es sich aber nur um eine zeitliche Verschiebung handele, dürften die Investoren über das Problem hinwegsehen. Da die Jahresziele bestätigt werden dürften, sollte der Quartalsausweis nur wenig Einfluss auf den Kurs haben./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2019 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 00:22 / BST





