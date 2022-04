NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dass der Pharmakonzern der Consumer-Sparte mehr Eigenständigkeit gebe, mache nur Sinn, wenn früher oder später auch ein Verkauf geplant sei, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit zunehmendem Vertrauen in das Programm wäre wohl um den Jahreswechsel herum ein guter Zeitpunkt für den Konzern, mit Gesprächen darüber zu beginnen./mis/jha/



