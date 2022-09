ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das niedrigere Kursziel sei möglichen Schadenersatzzahlungen im Zusammenhang mit dem umstrittenen Medikament Zantac geschuldet, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf einer Rangliste der strategischen Potenziale großer europäischer Pharmahersteller rangiere das Unternehmen derweil auf Rang zwei./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 04:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.