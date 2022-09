NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach einer Telefonkonferenz mit dem Management auf "Overweight" belassen. Der Vorstand sehe das Ziel von zehn Milliarden Euro für den Kassenschlager Dupixent als bald erreichbar und 13 Milliarden Euro als nächstes Zwischenziel, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine optimierte Herstellung des Psoriasis-Mittels dürfte sich zudem positiv auswirken. Mit Blick auf die Rechtsstreitigkeiten um das Medikament Zantac halte die Sanofi-Lenkung die negative Marktreaktion für übertrieben./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 19:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.