NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Dass sich Sanofi im Schiedsverfahren mit Boehringer Ingelheim um mögliche Entschädigungen für etwaige Krebsrisiken des Sodbrennen-Mittels Zantac durchgesetzt habe, könnte der Aktie des französischen Pharmakonzerns kurzfristig einen Schub nach oben geben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 07:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 07:17 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.