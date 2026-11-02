Sanofi Aktie

81,11EUR 1,74EUR 2,19%
Sanofi ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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02.11.2026 21:06:11

Sanofi Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi nach einer Analystenveranstaltung im Nachgang der Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Hierbei sei es um Margen und Kostendisziplin des Pharmakonzerns, die ausgeweitete Partnerschaft mit Regeneron, die Dynamik des Impfstoffgeschäfts und die anhaltende Transformation im Forschungs- und Entwicklungsbereich gegangen, schrieb Trung Huynh in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 13:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 13:44 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
79,86 € 		Abst. Kursziel*:
0,18%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
81,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,37%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 81,11 2,19% Sanofi S.A.

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