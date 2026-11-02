Sanofi Aktie
|81,11EUR
|1,74EUR
|2,19%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi nach einer Analystenveranstaltung im Nachgang der Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Hierbei sei es um Margen und Kostendisziplin des Pharmakonzerns, die ausgeweitete Partnerschaft mit Regeneron, die Dynamik des Impfstoffgeschäfts und die anhaltende Transformation im Forschungs- und Entwicklungsbereich gegangen, schrieb Trung Huynh in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 13:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 13:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
79,86 €
|
Abst. Kursziel*:
0,18%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
81,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,37%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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|30.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|81,11
|2,19%
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|RBC Capital Markets
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|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|15:48
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
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|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
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|Amazon Buy
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|14:16
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|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
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|12:40
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|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
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|12:32
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|UBS AG
|12:31
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