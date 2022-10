NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Der Gewinn der spanischen Großbank habe positiv überrascht, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl stellten sich mit Blick auf die "Qualität" des Gewinns einige Fragen. So resultiere etwa ein Drittel des Anstiegs des Zinsüberschusses aus dem Argentinien-Geschäft. Das südamerikanische Land befindet sich aktuell in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 02:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 02:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.