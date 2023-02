NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,90 Euro belassen. Erwartungsgemäß habe die spanische Großbank zum Kapitalmarkttag ihre Ausschüttungsquote von 40 auf 50 Prozent angehoben, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zielspanne für die Eigenkapitalrendite von 15 bis 17 Prozent in den Jahren bis 2025 impliziere dagegen deutliches Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 02:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / 02:25 / ET





