NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Santander nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,90 Euro belassen. Der Nettogewinn der Bank falle ebenso besser als erwartet aus wie die harte Kernkapitalquote und die Risikovorsorge, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dass die Spanier sich auf einem guten Weg zu den Jahreszielen sähen, beinhalte zudem Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen. Der Experte rechnet mit einer moderat positiven Kursreaktion der Aktie auf die Zahlen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 01:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 01:51 / ET





