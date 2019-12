FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Santander von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 4,90 auf 3,75 Euro gesenkt. Die spanische Bank dürfte in den kommenden zwei Jahren ein leichtes Überschuss-Wachstum ausweisen und eine Kapitalrendite von etwas mehr als zehn Prozent erzielen, aber die Kapitalsituation dürfte den Aktienkurs weiterhin belasten, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.