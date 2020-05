ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Santander von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3,00 auf 2,25 Euro gesenkt. Er habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie im Jahr 2021 um ein fünftel reduziert, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien der spanischen Bank sei nach seiner Prognose mit Blick auf die Risikokosten wohl erst wieder im Jahr 2022 ansprechend. Da ein so langfristiger Ausblick aktuell schwierig sei, habe er daher sein Anlageeurteil geändert./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 13:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.