ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die spanische Bank Santander in die Liste ihrer Top 5 unter den europäischen Banken aufgenommen. Damit trage sie dem größeren Kurspotenzial der Aktie bis zu ihrem unveränderten Ziel von 4 Euro Rechnung, die Einstufung bleibe deshalb bei "Outperform", schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Santander sei die breite geografische Aufstellung weiterhin ein Vorteil. Der neue Chef habe die Chance, Effizienz und Rentabilität zu verbessern. Die Expertin strich im Gegenzug die UBS aus ihren Favoriten./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 17:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.