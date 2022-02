NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Er rechne nun für 2023 mit einem niedrigeren Vorsteuergewinn der spanischen Großbank, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gründe dafür seien eine höhere Risikovorsorge, höhere Kosten und niedrigere Erträge außerhalb des Kerngeschäftes. Diese Belastungsfaktoren würden nur zum Teil durch die von ihm jetzt unterstellte höhere Nettozinsmarge ausgeglichen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 14:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 14:11 / ET



