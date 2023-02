NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 3,60 auf 3,95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognose für den Vorsteuergewinn der spanischen Bank im Jahr 2024. Dies reflektiere sowohl den höheren Zinsüberschuss vor allem im Heimatland, in Mexiko und in Großbritannien als auch geringere Wertminderungen hauptsächlich im Europageschäft (ohne Polen) und in den USA./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 11:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 11:59 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.