NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander anlässlich eines Investorentags auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3,95 Euro belassen. Die Anleger dürften Beweise dafür sehen wollen, dass die spanische Großbank den neuen strategischen Plan umsetze, bevor sie ihm Glauben schenkten, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei relativ günstig bewertet, wenngleich kein Superschnäppchen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 02:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / 02:46 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.