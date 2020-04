NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 1,90 auf 1,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Tempo der konjunkturellen Erholung dürfte eine wesentliche Rolle spielen hinsichtlich der Qualität der Anlagen der Banken, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die spanische Bank sei stärker im Geschäft mit Krediten an private Haushalte aktiv, wo sich die Kreditgeschäfte zuletzt deutlich abgeschwächt hätten./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 14:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 14:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.