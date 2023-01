MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat SAP von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 115 auf 122 Euro angehoben. Die Aktien des Softwarekonzerns würden aktuell in etwa auf dem Niveau des Rezessionstiefs von 2008/09 gehandelt, das in der Vergangenheit die Untergrenze der Bewertung dargestellt habe, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts einer erwarteten Beschleunigung des Umsatzwachstums und der Wachstumsdynamik des Betriebsergebnisses ab 2023 sowie eines deutlich höheren Anteils an besser vorhersehbaren Umsätzen im Vergleich zu den letzten Zyklen sieht der Experte Raum für eine Neubewertung der Papiere./la/gl



