SAP SE buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAP nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Der Software-Konzern habe mit seinen vorläufigen Eckzahlen und auch dem angehobenen Jahresausblick besser als vom Konsens erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Andrew DeGasperi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Sollten sich das Wachstum weiter verbessern, sollte dies zu einer Neubewertung der SAP-Aktie führen, damit das schneller wachsende und zugleich auch etwas unterbewertete Cloudgeschäft entsprechend berücksichtigt wird./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.