SAP SE buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Software-Konzerns habe die Erwartungen übertroffen und zudem seien die Jahresziele moderat angehoben worden, schrieb Analyst Julian Serafini in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Zahlen dürften den Pessimismus der Anleger etwas vertreiben. Zugleich dürften sie aber wissen wollen, in welchem Umfang die neuen Cloud-Buchungen gestiegen seien und in welchem Tempo der Wandel hin zur Cloud stattfinde./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 18:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 18:18 / ET



