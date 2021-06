NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für SAP angesichts einer Präsentation im Rahmen der internationalen Kundenkonferenz "Sapphire Now" auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Die Produktankündigungen, darunter die Einführung des "SAP Business Network", seien eine Fortführung der bestehenden Strategie des Softwarekonzerns, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 14:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 14:09 / ET



