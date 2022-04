MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sei der Softwarekonzern ordentlich ins Jahr gestartet und habe mit dem Umsatzwachstum positiv überrascht, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die enttäuschende operative Ergebnisentwicklung sei ausschließlich den Auswirkungen des Kriegs geschuldet. Woller erinnerte zudem daran, dass das erste Quartal der Walldorfer traditionell das schwächste ist./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 08:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





