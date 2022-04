NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 135 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatztreiber für das Cloud-Geschäft des Softwareherstellers dürften bestehen bleiben, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Beschleunigung des Gewinnwachstums eher am Ende der Jahre 2022 und 2023 einsetzen, da SAP weiterhin in Vertrieb & Marketing sowie Forschung & Entwicklung investiere. Zudem gebe es Gegenwind im Zusammenhang mit geopolitischen Themen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 21:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST





