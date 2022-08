NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP anlässlich des Wechsels von Airbus-Finanzchef Dominik Asam zum Softwarekonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Ernennung sei sinnvoll, da es sich um einen Manager handele, der den Aktionären bereits bekannt sei und von ihnen respektiert werde, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Die Debatte werde sich nun aber schnell auf die Frage verlagern, was mit den mittelfristigen Zielen der Walldorfer geschehen solle. Denn SAP habe bereits angedeutet, dass die Prognosen in den kommenden Quartalen aufgestockt werden sollen, wobei der neue Finanzchef wohl nicht vor Frühjahr 2023 übernehmen werde./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 04:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 04:29 / ET



