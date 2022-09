NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein höheres Profitabilitätsniveau zum Ziel, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gespräche mit Investoren hätten aber gezeigt, dass diese eher niedrigere Ziele bevorzugen würden. Gründe dafür seien Nachhaltigkeitsaspekte oder die Rückendeckung durch den Cashflow./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 09:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.