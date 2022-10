HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Während Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Dynamik im Cloud-Geschäft lobte, bleibt ihm zufolge dagegen die Entwicklung der Profitabilität ein Gegenwind für den Aktienkurs. Die mittelfristigen Rentabilitätsziele schienen eine hohe Schwelle zu sein. Preiserhöhungen und der jüngste Rückenwind durch den Euro-Dollar-Wechselkurs würden allerdings das Erreichen dieses Ziels unterstützen, schrieb er und bekräftigte seine Kaufempfehlung./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





