LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat SAP nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Die Erwartungen an den Softwarekonzern seien bereits im Vorfeld gesunken, sodass die Enttäuschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) nicht ganz so deutlich ausgefallen sei, schrieb Analyst James Goodman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der gesenkte Ergebnisausblick habe zwar überrascht. Doch er sehe das Risiko einer weiteren Senkung, falls sich die Lizenzeinnahmen nicht stabilisierten./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2022 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.