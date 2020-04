HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für SAP nach Eckdaten zum ersten Quartal und gesenktem Ausblick von 135 auf 122 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Corona-Krise gehe auch an dem Softwarekonzern nicht spurlos vorbei, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufträge verschöben sich, es drohten künftige Insolvenzen und außerdem behinderten Reiseeinschränkungen die Inbetriebnahme von Lösungen. Eins zeige der Ausblick aber auch: SAP bleibe auf Wachstumskurs. Im Kursziel berücksichtigte er neben dem Ausblick auch weltweit reduzierte Aktienbewertungen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 13:39 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 13:54 / MESZ



