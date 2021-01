ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Die Initiative "RISE with SAP", mit der der Softwarekonzern Unternehmenskunden zum Umstieg auf die Cloud-Version ihrer S4/HANA-Software bringen will, könnte für einige Anleger ein Grund sein, auf die Aktie zu setzen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Falls der von Bloomberg berichtete Kaufpreis für den Berliner Geschäftssoftware-Hersteller Signavio korrekt sei, entspreche er in etwa den erwarteten Einnahmen aus dem Börsengang der US-Tochter Qualtrics./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 19:31 / GMT





