NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach vollstädnigen Zahlen für das abgelaufene Jahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Stacy Pollard aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Softwarekonzern. Dabei bezog sie die Zahlen für 2020, den unveränderten Ausblick auf 2021 sowie Wechselkursänderungen ein. Sie verwies auf das neue umfassende Service-Paket "Rise with SAP" und schrieb, sie hoffe, dass der Bereich Cloud, dessen Wachstum erneut gedämpft gewesen sei, davon profitieren werde./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2021 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2021 / 03:33 / GMT





