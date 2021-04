SAP SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 112 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Briest geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass sich das gute Abschneiden des Softwarekonzerns mit Lizenzen in diesem Jahr fortsetzen wird. Auch das Wachstum der Auftragsbestände im Cloud-Bereich dürfte die Perspektive für dieses Jahr verbessern./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2021 / 17:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.